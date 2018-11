Canonical : les paquets d'installation Snap plutôt bien accueillis par les communautés

Les Snaps ont un bel avenir (d'après Canonical)

Source : Canonical

Lancés sur, les paquets Snaps ont acquis une belle notoriété ces dernières années. Il faut avouer que leur fonctionnement est plus qu'attrayant. Fonctionnant en SandBox - c'est-à-dire qu'ils sont confinés sans accès aux parties critiques du système - ils contiennent les dépendances nécessaires à leur fonctionnement et peuvent se mettre à jour automatiquement. En cas de problème, il est possible de revenir à une version précédente sans affecter le reste du système.Ces paquets très pratiques ne cessent de gagner en notoriété auprès des développeurs et utilisateurs. C'est du moins ce que laisse entendre une infographie distribuée parà l'occasion de la sortie de sa nouvelle distribution Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish On y découvre ainsi que lesles plus populaires sont ceux des applications de bureau Spotify, VLC ou encore Firefox. On dénombre en tout plus de 4100 de ces paquets. Ils sont maintenant pris en charge par pas moins de 41 distributions GNU/Linux . Un beau succès pour les Snaps qui doivent cependant se mesurer aux nouveaux paquets Flatpak, eux aussi en plein prise de vitesse.