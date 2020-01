Grâce à Wine, le jeu se fait de plus en plus de place sur Linux

Une meilleure compatibilité pour les jeux

Linux gagnant, macOS perdant

Source : Techradar

Il y a un an, la version 4.0 de Wine (Wine Is Not an Emulator) se dévoilait. Le logiciel libre poursuit son évolution et propose désormais le support de Vulkan 1.1 ou d'écrans multiples.Cet outil permet d'émuler des applications Windows sur Linux (ou macOS) encore plus facilement. La nouvelle version apporte une stabilité améliorée, les modules au format PE (, le format des fichiers exécutables sur les systèmes d'exploitation Windows), XAudio2 et surtout Vulkan 1.1. Pour les joueurs, c'est une aubaine.Le support de plusieurs moniteurs est désormais entièrement pris en charge. Si la compatibilité entre le système d'exploitation, le matériel et les jeux n'est toujours pas optimale, Vulkan permet maintenant d'exploiter DirectX en versions 9, 10 et 11.L'amélioration de la prise en charge de Direct3D offre de nouvelles possibilités : le raccourci « Alt + Entrer » pour basculer entre le mode fenêtré et le mode plein écran est par exemple fonctionnel. Enfin, cette mise à jour corrige de nombreux bogues, à l'image de l'économiseur d'écran qui n'interrompt plus les applications en plein écran.Les personnes utilisant la dernière version de macOS ne peuvent pas profiter de cette mise à jour. Catalina a en effet abandonné le support des applications 32 bits.Wine est désormais capable d'exécuter quasi-parfaitement des jeux contemporains sous Linux. Le passage au format PE admet une meilleure compatibilité et un support facilité. Wine reste une bonne alternative pour les utilisateurs souhaitant lancer des jeux PC très anciens (qui ne fonctionnent plus sous Windows 10, par manque de compatibilité).WineHQ indique que la version 5.0 permet de régler les problèmes de bannissement automatique des usagers, identifiés par les logiciels anti-triche . L'ensemble des nouveautés est à retrouver ici . Pour l'installation de la version 5.0, une notice a été publiée sur le site officiel