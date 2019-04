Fedora 30 sort aujourd'hui ! Quoi de neuf côté fonctionnalités ?

Un gros coup de jeune esthétique

Python 3 remplacera Python 2 dès janvier 2020 !

Source : Fedora Project.

En 2016, on estimait que Fedora était utilisé par près de 1,2 million d'utilisateurs dans le monde.Côté graphismes, les icônes prennent un coup de jeune, délaissant le style réaliste pour un environnement plus sobre, et un thème plus arrondi. Cette nouvelle jeunesse s'accompagne d'une optimisation du bureau, moins gourmand en ressources graphiques et processeur. L'environnement Pantheon Desktop s'approche donc beaucoup de ce que l'on peut croiser chez macOS.Toujours concernant le visuel, GNOME, avec Wayland, prend en charge les ratios non entiers pour les affichages à haute densité de pixels (HiDPI), ce qui permettra une meilleure qualité d'affichage pour les écrans concernés.On peut noter d'autres améliorations, comme la prise en compte des émojis par le clavier virtuel, ou la gestion du touchpad par le navigateur Web, qui remplace Epiphany. On trouve aussi maintenant un menu son vertical, plus en accord avec les autres menus, ainsi qu'un mode nuit, permettant de paramétrer la température de couleur de l'écran.Les utilisateurs d'une carte graphique Intel avec l'UEFI activé pourront bénéficier d'un affichage continu pendant la phase de démarrage, permettant une expérience plus fluide et esthétique. D'ailleurs, les architectures ARMv7 disposeront par défaut d'un démarrage UEFI, ce qui permet de passer de U-boot à GRUB2 comme chargeur de démarrage, unifiant la procédure de démarrage pour l'ensemble des architectures, et simplifie la maintenance.En outre, il a été décidé plus tôt cette année de remplacer Python 2 par Python 3 dès janvier 2020. FreeIPA n'est désormais plus utilisable avec Python 2, ce qui permettra d'accélérer la transition vers son successeur, qui devrait s'achever avec la parution dePour ceux qui auraient déjà Fedora 28 ou 29, une mise à jour est disponible , bien que conséquente. Les données et applications seront préservées, même s'il est toujours recommandé de procéder à une sauvegarde préalable. Pour les autres il est évidemment possible de télécharger et installer directement Fedora , ce qui ne prend que quelques minutes.