Xbox annonce l'arrivée du "console streaming" en France

Quelques prérequis nécessaires avant de commencer

Source : Xbox

Dès ce vendredi 17 janvier 2020, les joueurs inscrits au programme Xbox Insider peuvent accéder à cette fonctionnalité. Comme le précise Microsoft dans son communiqué, lepermet de jouer depuis un autre appareil aux jeux installés sur une Xbox One. Pour le moment, seuls les smartphones et tablettes sous Android 6.0 ou supérieur sont compatibles. Cette technologie s'étend aussi au catalogue Xbox Game Pass Comme nous l'avons mentionné précédemment, seuls les membres Xbox Insider ont la possibilité de profiter du. Pour s'inscrire au programme, il faut télécharger l'application "Xbox Insider Hub" depuis la console. D'autres éléments sont requis pour participer à cette preview comme une manette sans-fil Xbox One, un compte Microsoft et une bande passante avec 4.75 Mbps minimum (9 Mbps recommandés) ainsi qu'une latence de 125 ms ou inférieur (60ms ou moins recommandés).Pour le moment, nous ne savons pas à quelle date lesera déployé pour tout le monde en France. Nous aurons sans doute des nouvelles à ce sujet courant 2020.