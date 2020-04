La Switch fait face à une pénurie... En partie causée par des bots ?

Bird Bot : vol au-dessus d'un nid de Switch

Une concurrence féroce

Source : Vice

Si certains désespèrent de se procurer la console portable, d'autres en profitent pour revendre leur Switch à des prix faramineux.Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, les ventes de Nintendo Switch ont fortement augmenté sur les marketplaces, à tel point que certains revendeurs ont augmenté le prix de la console de plusieurs centaines de dollars.Aux États-Unis, le prix habituel d'une Nintendo Switch est de 300 dollars (et 360 dollars pour la console édition spéciale Animal Crossing: New Horizon ). Or, aujourd'hui, il faut plutôt compter entre 600 et 800 dollars pour s'en procurer une sur eBay.Dans ce contexte, un développeur a décidé de créer un bot, nommé Bird Bot, qui détecte les Nintendo Switch de nouveau en stock chez certains détaillants, les ajoute au panier et finalise la transaction automatiquement. Le but : s'emparer de toutes les Switch avant les autres.Bird Bot est fonctionnel pour les plateformes Walmart et Best Buy. En parallèle, son créateur a lancé un Discord pour assister les utilisateurs du bot. D'après l'enquête de, il compte plus de 1 000 membres.Une fois achetées, les Nintendo Switch peuvent alors être revendues beaucoup plus chères sur les plateformes de revente... D'où l'émergence de prix bien supérieurs à ceux habituels du marché.», peut-on lire sur le Discord de Bird Bot.Bird Bot n'est pourtant pas le seul à jouer dans sa catégorie. «», avertit un modérateur du chat. «». Parmi les bots concurrents, on peut citer Scottbot, Swift et Phantom.Alors, pour les joueurs, une ultime alternative se profile : construire soi-même sa console , comme l'a fait une personne écœurée par les pratiques actuelles autour de la console de Nintendo.