Nintendo Indie World : voici les annonces qu'il fallait retenir hier soir

De nombreuses exclusivités... temporaires

L'arrivée de têtes bien connues

Et quel programme ! C'est à en adoptant un rythme effréné que « Big N » a déroulé ses annonces. Non pas sans conclure sur une petite bombe lâchée mine de rien :, suite — logique — de, est désormais disponible au téléchargement.C'est avec, des studios Robi et Graffiti Games, que Nintendo a débuté son Indie World. Dans ce jeu d'aventure au style graphique qui n'est pas sans rappeler un certain, il s'agira de faire s'échapper notre petit personnage encapuchonné d'un monde baptisé « Le Vide ». Sortie prévue à l'été prochain., une exclusivité temporaire également, est quant à lui un action-RPG à la patte artistique que les studios Ghibli n'auraient pas reniée. Attendu pour l'été 2020, il est signé des Italiens de Naps., signé des Britanniques de Hollow Ponds, et édité par Annapurna, aura pour objet d'aider un personnage qui, vous l'aurez compris, est mort. Très colorée, la ville de Shelmerston recèle de nombreux secrets qu'il vous appartiendra de révéler dans ce jeu d'enquêtes intrigant.Vous manquiez de jeux coopératifs sur Switch ?est fait pour vous. Dans ce Shoot'em Up « familial », il sera question de venir à bout de ses ennemis grâce à quatre personnages jouables aux capacités synergiques. Sortie prévue fin 2020.Avec son humour décalé vous mettant dans la peau d'un loser au lycée,optera pour un modèle épisodique, dont le premier opus est attendu cet été.À quelques jours de la sortie de Animal Crossing: New Horizon sur Switch, l'annonce dea tout de l'opportunisme. Pour autant, le jeu d'exploration/jardinage de Chibig ne manque pas d'atouts pour séduire. Parmi lesquels la richesse apparente de son univers.Un FPS compétitif où l'on peut remonter le temps pour changer l'issue du combat. Voici l'idée originale de, qui devra faire ses preuves en exclusivité fin 2020.Dans un monde où, chaque nuit, les habitants se transforment en chats ou en chiens, l'héroïne dedevra élucider un meurtre... tout en chevauchant un mouton sur les plaines britanniques. Un jeu signé Swery, à découvrir cette année sur Switch.Pour souffler entre deux mises à jour de No Man's Sky , Hello Games sortira cet été: un puzzle-game d'aventure où notre protagoniste pourra, temporairement, ressusciter les personnages défunts qui croisent son chemin.Tout droit arrivé de Belgique,est un jeu de cartes où il sera bien entendu question d'optimisation de decks. Plusieurs modes de jeu seront disponibles : Draft, PvP, coopération ou solo. Pas franchement original, mais plutôt joli. À découvrir au printemps.est, comme son nom le laisse deviner, unqui ne vous fera pas de cadeaux. Également inspiré des excellentsou encore, le jeu est attendu cet été en exclusivité temporaire sur Switch.Outre ces nombreuses nouveautés à venir prochainement, le catalogue de la Switch se garnira également de références bien connues.Pêle-mêle, on peut citer le survival horror, ou encore le jeu d'infiltrationet sa petite souris de protagoniste. Très attendu,, le dernier jeu des créateurs de, passera aussi une tête cet été sur la console de Nintendo., le jeu vidéo inspiré du jeu de société dont on vous parlait ici sera de la partie pour les beaux jours.et le barrésortiront également tous dans les prochains mois. Enfin, le «du déménagement »sera officiellement disponible sur Switch le 28 avril prochain.