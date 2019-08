Comment s'assurer d'acheter la nouvelle version améliorée de la Nintendo Switch

Attention à la boite

Un numéro de série différent

Cette nouvelle version de la console hybride dene révolutionne pas le concept, mais cet ajustement mérite, pour ceux qui n'en seraient pas encore équipés, de ne pas se tromper. D'autant plus que la Switch Lite fera aussi bientôt son apparition, avec de grandes différences cette fois, puisque celle-ci sera plus petite, sans Joy-Con détachables, qu'elle ne pourra pas être branchée à un téléviseur, et bien entendu, qu'elle sera disponible pour un prix moindre., en revanche, sera vendue au même prix que la console originale et permettra toujours toutes les fonctionnalités hybrides. Elle aura cependant unet une batterie permettant d'atteindre jusqu'à(contre un maximum de 6,5 heures pour la version sortie en 2017).Mais comme les magasins ont encore des stocks de l'ancienne version à écouler, il faudra prendre garde. Plus encore pour les achats effectués en ligne ! Les premières images dufournies par Nintendo devraient heureusement permettre de faire la différence. Tout d'abord,, mais on peut aussi remarquer, tandis que sur l'ancienne version, une grande partie de ce fond était blanc.Malheureusement, il ne s'agit là que du pack standard, et il y a fort à parier que des packs avec un jeu intégré vont aussi rapidement faire leur apparition, avec une illustration dédiée au jeu en question. Le moyen le plus sûr de ne pas se tromper restera donc de. Les numéros de série commençant parpermettront d'identifier ce modèle plus performant.Il convient également de noter que, durée de vie étendue de la batterie mise à part, il n'y a, et que la version sortie en 2017 n'a aucun dysfonctionnement particulier qui aurait pu motiver la sortie d'une nouvelle version. Cela dit, si vous comptez jouer beaucoup en mode portable, il est indéniable que cette amélioration vaut le coup !