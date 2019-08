Les Sims ne sont vraiment pas près d’arriver sur Switch

© Electronic Arts

Les Sims boudent la Switch

Electronic Arts et Nintendo : je t'aime, moi non plus

Via : Game Informer

Au cours d'une assemblée d'actionnaires présidée par Andrew Wilson la semaine dernière, le patron a été questionné sur l'absence de portage dessur la. Selon lui, les joueurs possèdent déjà les Sims sur une autre console, et n'ont que faire d'une nouvelle adaptation.», répond Andrew Wilson à son interlocuteur. «».Des questions presque rhétoriques, qui s'appuient aussi, selon Andrew Wilson, sur des chiffres concrets. Selon des données internes, le patron d'sait que la plupart des possesseurs de Switch possèdent aussi une PlayStation 4, une Xbox One ou un PC. Des plateformes où Les Sims 4 sont déjà disponibles.Le raisonnement de Wilson est donc le suivant :», semble penser le chef d'entreprise, qui doit probablement prendre les derniers FIFA en exemple sur ce point. En effet si EA n'est pas totalement absent du catalogue Switch, il limite pour l'heure sa présence à ses simulations de football et à Fe , un jeu « indépendant » qui n'a pas vraiment rencontré le succès escompté.La relation est complexe entre Electronic Arts et Nintendo. Surtout depuis, sur laquelle l'éditeur américain avait misé beaucoup d'argent.En 2011, raconte Game Informer, John Riccitiello, le P.-D.G. de l'époque, était même monté sur la scène du stand Nintendo lors de l'E3 pour annoncer un partenariat d'envergure entre les deux entreprises. Au firmament grâce à ses 100 millions de Wii vendues , Nintendo ne s'attendait pas à une telle traversée du désert les années suivantes.Aussi, Electronic Arts n'a pas tardé à retirer ses billes et à rayer pour un temps toute opportunité de redistribuer ses jeux sur une console Nintendo. Une plaie visiblement encore béante chez l'éditeur, puisqu'en dépit du succès phénoménal de la Switch , Electronic Arts ne semble toujours pas déterminé à miser dessus avec ses licences phares.