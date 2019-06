Les Sims 4 feront un tour dans les îles paradisiaques pour leur prochaine extension

Un petit tour à la plage...

ne compte pas révolutionner sa formule déjà bien installée avec sa prochaine extension nommée. Elle se focalisera sur les vacances puisque les personnages pourront passer leurs journées à ne rien faire ou bien à participer à des activités estivales. Il sera par exemple possible de nettoyer les plages de l'île de Sulani, sauver des espèces marines ou encore, sur un ton plus léger, faire des châteaux de sable. Divers objets comme des vêtements seront aussi inclus dans ce gros DLC qui sortiraAvant de clôturer cette présentation pas vraiment passionnante, les développeurs ont annoncé que. Il sortira cet automne et d'autres informations seront communiquées prochainement.est disponible sur PC, Mac, PS4 et Xbox One.