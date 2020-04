Steam : testez des jeux narratifs gratuitement tout au long du week-end

© LudoNarraCon

En effet, la boutique de Valve accueillera la LudoNarraCon, soit une sorte de festival numérique qui mettra en avant des jeux indépendants. Ces derniers seront exclusivement tournés vers la narration.C'est une des véritables forces de la boutique. En effet, Valve a toujours mis en avant les créateurs indépendants et leurs productions. Hélas, ces jeux plus modestes (mais néanmoins prometteurs) se retrouvent facilement noyés face aux blockbusters des plus gros éditeurs. Fort heureusement, des événements comme la LudoNarraCon permettent de mettre ces titres originaux sur le devant de la scène.La LudoNarraCon est une convention au format vidéo (pas d'annulation à cause du Covid-19 donc...) qui s'attarde uniquement sur les jeux narratifs. L'édition 2020 aura lieu sur Steam du 24 au 27 avril. De nombreuses animations sont prévues et les spectateurs pourront tester une multitude de jeux sans bouger de leur canapé.Au total, plus de 40 développeurs et éditeurs réaliseront des streams pour présenter leur nouveau jeu. Des making-of, des discussions ou encore des démos seront au programme. Durant le week-end, des conférences autour de la narration dans le jeu vidéo se tiendront sur une douzaine d'heures. Mais ce que beaucoup d'utilisateurs espèrent, c'est de pouvoir jouer à ces productions. Bonne nouvelle, il y aura de quoi s'occuper sur ces trois jours.En effet, plus de 20 démos gratuites seront téléchargeables sur Steam. Aussi, plus de 50 jeux narratifs verront leur prix respectif chuter durant la LudoNarraCon. Ces softs ne sont pas encore très connus, alors nous vous invitons à découvrir la liste complète à cette adresse sur le site de la LudoNarraCon . Au moins, nous avons déjà trouvé une occupation pour passer cet énième week-end en confinement.