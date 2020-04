XCOM: Chimera Squad, la suite de XCOM 2, annoncé par 2K

Petit prix et une sortie en avril

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : 2.4 GHz Quad Core

Mémoire vive : 4 GB de mémoire

Graphiques : 1GB AMD Radeon HD 7770, NVIDIA GeForce 650 ou supérieure

DirectX : Version 11

Espace disque : 18 GB disponibles

Carte son : Compatible DirectX

Notes supplémentaires : Microsoft Visual C++ 2012 et 2015 Runtime Libraries, et Microsoft DirectX

Configuration requise

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit

Processeur : 3 GHz Quad Core

Mémoire vive : 4 GB de mémoire

Graphiques : 2GB AMD Radeon HD R9 290, NVIDIA GeForce GTX 980 ou supérieure

DirectX : Version 11

Espace disque : 18 GB disponibles

Carte son : Compatible DirectX

L'histoire de ce nouveau jeu se déroule cinq ans après les événements dépeints dans. L'humanité a repris la Terre et s'allie maintenant avec les aliens pour reconstruire une civilisation prospère. Cette aventure inédite se déroulera au sein de la cité 31, une ville paisible mais menacée par des forces obscures. Le gameplay du soft restera basé sur les combats au tour par tour qui ont fait la renommée de la licence.Cetsortira sur PC via Steam le 24 avril prochain. Les joueurs qui décideront de précommander le jeu bénéficieront d'une remise de -50 % (soit 9,99€ au lieu de 19,99€). Pour le moment, aucun autre support n'a été annoncé. La boutique de Valve en a également profité pour révéler les configurations requises pour jouer.Il ne reste donc plus qu'à patienter une dizaine de jours jusqu'à la sortie de