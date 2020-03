Le superbe Outer Wilds sortira sur Steam le 18 juin

© Mobius Digital

Explorez un univers onirique et majestueux

Récompensé à de nombreuses reprises dans la course au « Jeu de l'année » en 2019,entraîne le joueur dans un système solaire étonnant. Il faut explorer les différentes planètes et percer à jour les mystères de ces dernières. Mais ce qui fait l'originalité du titre, c'est sa boucle temporelle et son univers qui évolue au fil des minutes. Nous allons éviter les spoilers pour ne pas gâcher la surprise.Quoi qu'il en soit, nous venons d'apprendre quesortira bien sur Steam . La page vient tout juste d'être mise en ligne avec quelques visuels et les configurations requises pour faire tourner le jeu. Notons aussi que le soft est compatible avec les manettes Xbox et PS4 en plus des claviers.Ainsi, le rendez-vous est pris pour le 18 juin 2020. Il est déjà possible d'ajouterà votre liste de souhaits. Le jeu est déjà disponible sur l'Epic Games Store, PS4 et Xbox One (dont le Xbox Game Pass).