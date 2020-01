Les Steam Awards 2019 dévoilent leur palmarès

Un beau palmarès

Sekiro frappe une nouvelle fois

Jeu de l'année : Sekiro: Shadows Die Twice

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5

Jeu VR de l'année : Beat Saber

Blade & Sorcery

Gorn

Borderlands 2 VR

Five Nights at Freddy's: Help Wanted

Amour indéfectible : Grand Theft Auto V

Warframe

Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

C'est mieux avec des amis : DayZ

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires 2: Definitive Edition

Ring of Elysium

Gameplay le plus innovant : My Friend Pedro

Baba is You

Slay the Spire

Oxygen Not Included

Planet Zoo

Jeu à l'histoire exceptionnelle : A Plague Tale: Innocence

Disco Elysium

Far Cry New Dawn

Gears 5

GreedFall

Meilleur jeu auquel vous êtes nul : Mortal Kombat 11

Mordhau

Code Vein

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes

Style visuel exceptionnel : Gris

Total War: Three Kingdoms

Astroneer

Katana Zero

Subnautica: Below Zero

Source : Steam

2019 n'a pas été une année facile pour Steam. La boutique en ligne de Valve a été quelque peu secouée par le démarrage en trombe de l'Epic Games Store. Les créateurs deont frappé fort grâce à une meilleure rémunération des développeurs qui proposent leurs titres sur la plateforme et via des offres promotionnelles très agressives. Des jeux gratuits y sont donc proposés chaque semaine pour attirer un maximum de nouveaux clients.Cependant, Steam est toujours plébiscité par plusieurs millions de joueurs. Voilà pourquoi nous nous attardons sur les Steam Awards 2019 . Les fans ont élu les meilleurs jeux de l'année passée et il y a quelques belles surprises. Par exemple,, développé par les français d'Asobo Studio, remporte le prix de la meilleure histoire. En ce qui concerne le "jeu de l'année", c'estqui rafle la récompense.Sans plus attendre, voici le palmarès complet des Steam Awards 2019 :Autres jeux nommés dans cette catégorie :Autres jeux nommés dans cette catégorie :Autres jeux nommés dans cette catégorie :Autres jeux nommés dans cette catégorie :Autres jeux nommés dans cette catégorie :Autres jeux nommés dans cette catégorie :Autres jeux nommés dans cette catégorie :Autres jeux nommés dans cette catégorie :