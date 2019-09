Le TGI de Paris invalide la clause de non-revente de jeux dématérialisés de Steam

Il sera désormais possible de revendre ses jeux téléchargés

Les autres décisions du TGI de Paris

Lire aussi :

Peut-on revendre ses jeux Steam ? Jusqu'ici, la réponse était catégorique : les conditions générales de la plateforme l'interdisaient formellement, en empêchant la cession d'un compte utilisateur et de tous les services associés. Mais cette proscription n'était pas du goût de l'UFC-Que Choisir. L'association de consommateurs a ainsi attaqué l'éditeur Valve devant la justice française, il y a près de quatre ans, concernant une dizaine de clauses, dont celle mentionnée précédemment.Le verdict est tombé en début de semaine et publié par nos confrères de. Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a donné raison au plaignant, sur un ensemble des clauses effectivement considérées comme abusives.Entre autres, la juridiction a entièrement suivi la position de l'association au sujet de l'interdiction de la revente de jeux dématérialisés. Pour elle, cette clause imposée par Valve va à l'encontre de la règle dite de «», autorisant notamment la revente de supports physiques d'occasion (DVD, CD, cartouches...), ainsi que de la libre circulation des biens en Europe.La réponse du TGI de Paris est donc sans équivoque et pourra s'appliquer à toutes les plateformes en ligne : «».Et ce n'est pas la seule partie des CGU de Steam remise en cause par la justice française. Ainsi, dans le même ordre d'idées que la décision précédente, le TGI de Paris a affirmé que l'acquisition d'un titre sur la plateforme ne relevait pas d'un « abonnement », mais bien d'un « achat », «». Ce qui confirme la possibilité laissée de revendre une telle œuvre dématérialisée.De plus, le tribunal a contesté l'absence de responsabilité de Valve pour les logiciels fournis en version bêta. L'éditeur estimait qu'en téléchargeant un exemplaire inachevé, le joueur était pleinement conscient des risques encourus, exonérant ainsi l'entreprise. Une disposition jugée contraire au droit français.Par ailleurs, le TGI a considéré que le porte-monnaie virtuel de Steam constituait en réalité une monnaie électronique. Ce qui oblige notamment la plateforme à rembourser ses clients n'acceptant pas les nouvelles CGU.Enfin, le verdict de la juridiction impose à Valve de clarifier ses clauses concernant le comportement de ses joueurs, ainsi que celles relatives aux données personnelles, en application du RGPD.Outre la publication du jugement, l'éditeur a été condamné à verser 30 000 euros à l'UFC-Que Choisir, au titre des dommages et intérêts et frais de justice.