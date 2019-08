Géoblocage des clés Steam : Valve bien décidé à ne pas se laisser faire par l'UE

Valve pourrait porter l'affaire devant les tribunaux

Valve pourrait devoir verser des amendes allant jusqu'à 10 % de ses recettes annuelles

Source : Engadget

En avril dernier, à l'issue d'une enquête de deux ans, la Commission européenne sanctionnait Valve et cinq autres éditeurs de jeux vidéo (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media et ZeniMax) pour empêcher les consommateurs européens d'acheter des titres en dehors de leur pays de résidence. Cette politique de, d'après la Commission, viole les lois européennes encadrant notamment. Un compte-rendu et des sanctions auxquelles seul Valve s'opposerait ouvertement, les autres éditeurs pointés du doigts préférant visiblement s'orienter vers des négociations plus sereines.Comme le rappelle Engadget, le gros du litige se centre surprésentes dans les versions physiques de jeux. Ces dernières permettent d'activer dans la librairie Steam un titre acheté en version boîte. D'après la Commission européenne, les cinq éditeurs précédemment cités, dont Valve, se seraient mis d'accord pourafin que les jeux achetés dans certains pays (la République Tchèque, l'Estonie, la Hongrie et la Lettonie, notamment)dans les autres pays-membres de l'Union européenne.De manière concrète, cette décision stratégique de Valve, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media et ZeniMax a du sens. Les distributeurs ont tendanceen Hongrie qu'en Allemagne (où le PIB est plus élevé) et les joueurs européens, eux, peuvent tirer avantage de l'import pour acquérir à bas prix un titre provenant d'un pays moins prospère. C'est là que le géoblocage intervient pour forcer, dans le cas de notre exemple, les joueurs allemands à acheter leurs jeux en Allemagne plutôt qu'en Hongrie. La mesure enfreint toutefois les lois européennes visant àau sein de l'UE.Les cinq éditeurs visés par la Commission européenne sont aussi accusésen ayant mis en place des conditions contractuelles empêchant des distributeurs autres que Valve de commercialiser certains jeux PC en dehors d'une partie des états-membres de l'UE.Dans les faits, et si Valve ne parvient pas à obtenir gain de cause devant les tribunaux, le groupe de Gabe Newell pourrait se voiret de verser des amendes pouvant atteindre jusqu'à 10 % de ses recettes annuelles. Une sévérité qui s'appliquera également aux quatre autres éditeurs impliqués, si les négociations en cours devaient échouer.