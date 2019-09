La nouvelle interface de Steam est accessible en bêta ouverte

Une nouvelle interface désormais proposée à tous

Source : Neowin

Et c'est une bêta ouverte qui est désormais proposée pour cette nouvelle interface. N'importe qui peut activer cette version de façon très simple !La bêta publique de la nouvelle interface Steam est désormais disponible ! Pour en profiter, il suffit de se rendre dans les préférences, d'aller dans « Account », de cliquer sur « Change », puis de valider l'accès à la bêta.Bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un essai, des bugs pourront se présenter. À vous de choisir si vous souhaitez attendre la version finale ou tâter le nouveau Steam sans plus attendre.Parmi les points forts de cette refonte, on trouve une page Bibliothèque repensée. L'accès aux jeux dernièrement lancés et aux mises à jour ont également droit à une meilleure disposition.Mais la grande nouveauté reste la refonte graphique totale du Launcher. Chacun sera libre de le trouver à son goût.À noter que la présentation des jeux affichés en boutique a également été améliorée, en plus du filtrage pour de meilleurs résultats lors d'une recherche.