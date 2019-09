Steam améliore son système de recommandations, moins centré sur les titres déjà populaires

Un algorithme revu et corrigé

Les jeux populaires moins mis en avant

Source : Engadget

Plus précis, plus exhaustif et plus pertinent pour l'utilisateur, le système de recommandations de Steam évolue pour nous proposer le jeu que l'on voulait sans même connaître son existence. Pour parvenir à cette refonte, Valve indique avoir revu en profondeur son algorithme. Selon toute logique, Steam ne vous proposera donc plustoutes les deux minutes alors que vous l'avez déjà dans votre bibliothèque. Un dépoussiérage alléchant sur le papier.Dans un billet de blog publié le 4 septembre dernier, les équipes deexplicitent les nouveautés apportées par la dernièreLa mise à jour «».Souvent accusé de mettre en avant dans les recommandations des titres d'ores et déjà populaires, ou ne correspondant tout simplement pas aux goûts de l'utilisateur, Steam veut corriger le tir.Au travers des changements algorithmiques évoqués, le moteur de recommandations se veut désormais plus affûté. Testées dans un premier temps auprès de 5% des utilisateurs de Steam, ces corrections se sont révélées assez pertinentes, entraînant 15% de cette portion d'utilisateurs à être plus enclins à cliquer sur les recommandations.Le déploiement de cette nouveauté est d'ores et déjà effectué et doit donc profiter dès à présent à l'ensemble des utilisateurs de Steam. À noter qu'il est aussi possible « d'orienter manuellement » les recommandations de Steam en se rendant sur l'outil dédié