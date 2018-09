Valve dévoile quelles sont les manettes les plus utilisées par les joueurs PC

La manette Xbox 360 remporte tous les suffrages

En 2015, Valve lançait, un outil permettant aux joueurs de mapper les boutons de n'importe quelle manette selon leurs préférences. Chacun pouvait ensuite partager ses configurations avec la communauté. Fort des données acquises durant ces dernières années,a ainsi pu établir un profil des manettes les plus utilisées par les joueurs Steam.Depuis 2015, pas moins de 30 millions deont ainsi connecté au moins une fois unsur leur compte. Certains ont aussi lié plusieurs manettes sur le même compte Steam ou une même manette sur plusieurs comptes. Au total, 60 millions detous types confondus ont été enregistrés sur Steam ces trois dernières années.Les résultats sont éloquents : la manette de la Xbox 360 est la plus appréciée (45%), suivie par celle de la Xbox One (19%) puis de la PS4 (20%) et enfin celle de la PS3 (7%). Au total, ce sont les appareils de contrôle de Microsoft qui sont les plus plébiscités, détenant 64% des enregistrements.Un succès dû en grosse partie à l'ouverture de Microsoft qui a développé en 2008 lepermettant une intégration simplifiée de ses manettes sur les PC. Sony n'a pas suivi le même chemin, mais cela n'empêche pas lesPC d'apprécier ses manettes. Ils doivent cependant passer par des logiciels de conversion compatibles XInput pour profiter de leurs jeux avec ces excellentsSur son billet de blog , Valve ne s'étend pas trop sur les chiffres de son contrôleur maison, le. Cet engin atypique, faisant le pari de remplacer les joysticks par des surfaces tactiles, a été activé 1.5 million de fois. Un chiffre bien éloigné des 27 millions d'activations de manette Xbox 360...Malgré tout, lemultifonction capable de remplacer la souris et le clavier se démarque sur son habileté à utiliser des jeux qui ne prennent pas nativement en charge les manettes. Globalement, les utilisateurs du Steam Controller jouent à plus de jeux que les autres.Pour terminer, on notera une utilisation croissante de la manette Switch Pro qui semble appréciée pour ses capacités à détecter les mouvements. Elle a bénéficié de près d'un demi-million d'activations depuis l'an dernier.Au final, 8% des usagers sur Steam utilisent des manettes exotiques, dont les volants, les joysticks ou les tapis de danse. Des chiffres qui prouvent que les PC, grâce à leur polyvalence, n'ont pas grand-chose à envier aux consoles de salon !