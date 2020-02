Playstation fermera les portes de ses forums officiels le 27 Février

La fin d'une ère

Source : Kotaku

Les raisons de cette fermeture n'ont pas été exposées par Sony, qui précise tout de même que les joueurs rencontrant des problèmes techniques devront contacter directement le support.Les forums de PlayStation ont longtemps été un espace numérique au sein duquel les joueurs se rassemblaient pour échanger, résoudre les problèmes des uns et des autres et, on ne va pas se mentir, crier leur mécontentement - légitime ou non. De notre côté, on ne compte pas le nombre de fois où une recherche Google nous a conduit vers ces forums pour trouver une solution à nos problèmes.Quoi qu'il en soit, à l'heure des réseaux sociaux, Sony semble penser qu'il n'y a pas d'intérêt à laisser ces forums ouverts. Aussi, à partir du 27 février, il ne sera plus possible de créer de nouveaux sujets ou même de consulter les forums de discussion de PlayStation. Sony annonce la nouvelle dans un message laconique , redirigeant les joueurs vers Facebook, Instagram ou le site du support technique, sans préciser les raisons de sa décision.