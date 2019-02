Soldes : le PlayStation Store lance ses réductions sur plusieurs grands jeux

Des jeux AAA désormais plus abordables

Sur le PlayStation Blog , on découvre donc ces soldes intitulées «».Au total, 45 articles sont concernés par ces nouvelles promotions et plusieurs titres récents y figurent avec des tarifs revus à la baisse. Ces promotions commencent dès maintenant et s'achèveront le 20 février prochain.Ainsi, Red Dead Redemption II est disponible pour 49,99€, Shadow of the Tomb Raider à 34,99€,à 44,99€,à 19,99€ ou encorepour également 19,99€.Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 50 % sur ces productions d'envergure. Seuls des jeux à destination de la PS4 sont proposés pour ces soldes. Vous pouvez découvrir la liste complète directement sur le PlayStation Store Enfin, Sony a aussi effectué un rabais sur le packfondateur standard (19,99€) et sur le pack fondateur spécial (29,99€) de Fortnite . Ces prix sont valables jusqu'au 13 février 2019.