À Dubaï, IKEA convertit le temps de trajet enregistré sur Google Maps en bons d'achat

Le temps, c'est (vraiment) de l'argent

Les automobilistes récompensés en caisse

Les magasins IKEA nécessitent souvent un vaste terrain et sont donc en général implantés en périphérie des principales zones d'habitation. Par conséquent, la plupart des clients doivent prendre leur voiture, pour un trajet parfois long. À Dubaï (Émirats arabes unis), l'enseigne a décidé de valoriser ce temps passé sur la route.À l'occasion de l'ouverture d'un nouveau magasin, au sud de la ville, l'entreprise a en effet lancé la campagne «» (« Achetez avec votre temps »). Elle consiste à transformer le temps de trajet en argent pour acheter des meubles, en prenant pour référence le revenu moyen dans le pays. Ainsi, une durée de voyage d'une heure correspond à un bon de 105 dirhams des Émirats arabes unis, soit environ 26 euros.Pour bénéficier de cette offre, les clients sont invités à présenter leur smartphone en caisse et à ouvrir l'application Google Maps. Car celle-ci, via la fonction Timeline, enregistre les itinéraires effectués chaque jour, et ce, même si l'utilisateur a désactivé l'historique des positions . Le personnel du magasin peut donc consulter le temps qu'il a fallu au client pour se rendre sur place et lui proposer la compensation associée.La marque a poussé l'opération jusqu'à indiquer le « prix » de ses produits en temps de trajet. Par exemple, une chaise de bureau HATTEFJÄLL « coûte » 8 heures et 31 minutes, une table basse LACK 49 minutes. Mais IKEA n'oublie pas de récompenser ceux habitant plus près de son magasin. Ainsi, 5 minutes de voiture peuvent offrir... un hot dog végétarien.Pour l'heure, cette campagne reste limitée à Dubaï. Et rien ne dit qu'elle s'exportera dans d'autres régions du monde. En effet, il n'est pas sûr qu'un message promouvant une utilisation soutenue de la voiture reçoive partout un accueil enthousiaste.