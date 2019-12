Google Earth couvre 98% de la planète habitée

Maps couvre aujourd'hui la planète dans sa quasi intégralité



Google utilise tous les moyens possibles pour photographier la planète



Dans un post de blog, Google vient d'annoncer avoir pris en photo 16 millions de km intégrées à son service Street View et intégré les données correspondant à 93 millions de km2 sur Google Earth.Le moteur de recherche explique ainsi que ces données couvrent désormais 98% de la population mondiale. C'est évidemment le service le plus avancé disponible pour le grand public, loin devant Apple Plans qui vient seulement de lancer son outil de navigation virtuelle dans les rues de quelques grandes villes américaines.Google profite d'avoir franchi ce pallier pour expliquer en détail les différents procédés mis en oeuvre afin d'accéder et de cartographier les zones les plus reculés au monde.Outre les voitures Street View, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir passer dans votre quartier depuis le lancement du service en 2007, le moteur de recherche utilise des randonneurs munis d'un sac à dos spécial équipé de caméras pour photographier les chemins escarpés et impossibles à pratiquer avec un véhicule.», indique d'ailleurs Ethan Russell, responsable produit pour Google Maps à CNET Une fois ces millions d'images recoupées, les ingénieurs de Google utilisent la photogrammétrie pour les assembler et faire ressortir les éléments les plus importants comme les routes ou les bâtiments. Ce procédé date du début du XXème siècle mais Google dit l'avoir perfectionné pour aligner des images provenant de sources multiples.Google utilise désormais la réalité virtuelle pour simplifier l'accès à ses données depuis un smartphone et proposer des informations contextuelles aux utilisateurs, selon l'endroit où ils se trouvent.Et pourtant le travail est loin d'être achevé pour Google qui explique aussi que les routes et régions changent constamment et obligent les équipes de Google Maps à actualiser en permanence leurs données de cartographie.