Google Maps vous alerte désormais si votre taxi vous arnaque... ou vous enlève

Google Maps vous permet de « Rester en sécurité »

Cette nouvelle fonctionnalité de, qui suit l' intégration d'un compteur de vitesse , n'est pour l'instant disponible qu'en Inde.Les indications routières sont le cœur de, sa fonction la plus vitale et utile. Et la firme de Montain View n'a de cesse d'apporter du contenu à son application pour rendre son service toujours plus efficace. Parfois, ces « innovations » arrivent sur le tard.C'est le cas, par exemple, du compteur de vitesse récemment ajouté. Réclamée depuis des années par les utilisateurs, cette fonctionnalité permet simplement d'afficher la vitesse du véhicule et d'avertir les conducteurs lorsqu'ils dépassent la limite de vitesse autorisée.Toutefois, la toute nouvelle fonctionnalité de Google Maps est une surprise : il s'agit de permettre aux utilisateurs de «» lorsqu'ils prennent un taxi, notamment s'ils se rendent dans un endroit inconnu en ville. En effet, cette fonction de l'application GPSpour arriver à destination.Une distance qui devrait permettre de laisser la place, auxou encore à l'. Ainsi,souhaite assurer la sécurité de ses utilisateurs, mais aussi leur permettre d'éviter de se faire arnaquer par leur chauffeur de taxi !Très facile d'accès, la fonctionnalité est disponible dans la recherche d'itinéraire. Il suffit d'appuyer sur l'option «» avant de lancer la navigation, pourMalheureusement, il semblerait que cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps ne soit actuellement. On espère évidemment qu'elle sera rapidement déployée en France... au même titre que les radars signalés dans de nombreux pays