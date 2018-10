La nouvelle version de Tweetbot sur iOS dispose d'un mode nuit optimisé OLED

Noir c'est noir

L'un des avantages indéniables de l'par rapport au LCD est son taux de contraste quasi infini. En d'autres termes, les noirs apparaissent plus profonds, et par conséquent plus doux à l'oeil. Cela tombe bien, car l'un des objectifs des thèmes sombres très à la mode ces derniers temps est de prévenir la fatigue oculaire.Dans sa dernière mise à jour Tweetbot indique la présence d'un mode sombre optimisé pour les écrans OLED. Mais qu'est-ce qui rend un noir plus noir que noir (vous suivez ?) au juste ?Sur un écran OLED, un noir se définit par un pixel tout simplement éteint, en opposition à une "couleur noire" émise par un écran LCD.Non seulement un vrai noir se révèle donc plus agréable à l'oeil, mais il permet également d'économiser (un peu) sa batterie, en cela qu'une moindre partie de l'écran est techniquement allumée.L'année dernière, Apple a publié une liste de 16 applications disposant d'un mode pure black optimisé pour les écrans OLED.