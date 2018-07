La folie de la Coupe du monde s’est emparée de Twitter : le bilan chiffré

L'équipe de France, forcément en haut de l'affiche

Le pic de conversation pour Mbappé !

Modifié le 18/07/2018 à 15h59

Dimanche 15 juillet au soir, laa pris fin dans la folie la plus totale. La France est devenue championne du monde de football pour la deuxième fois de son histoire, en battant la Croatie en finale, à Moscou. Ce succès intervient vingt ans après celui de 98, sous les yeux de la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic, de Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron ou du président de la FIFA Gianni Infantino, le sosie officiel de François Lenglet, le monsieur économie de France 2 futur TF1 (faites un Google images, on vous jure que ça vaut le détour).Et ce Mondial russe a naturellement suscité un engouement historique et planétaire sur les réseaux sociaux, Twitter en tête. Du côté du petit oiseau bleu, on a enregistré pas moins de 115 milliards d'impressions (de vues) durant la compétition. Voyons cela plus en détail.Sur Twitter, la plupart des interactions ont eu lieu durant les 64 matchs, cela ne vous surprendra pas. Et la rencontre la plus commentée de la Coupe du monde sur le réseau social fut bien évidemment la finale, opposant la France à la Croatie.Viennent ensuite et dans l'ordre les matchs Brésil / Belgique ; Brésil / Mexique ; France / Argentine puis Costa Rica / Brésil.A ce petit jeu, la France est donc bien représentée, mais le Brésil tire sacrément bien son épingle du jeu. Et pour preuve ! C'est au pays de Neymar qu'on a échangé le plus de tweets pendant l'épreuve. Le Brésil devance le Japon, auteur d'une remarquable Coupe du monde ; l'Angleterre, qui a retrouvé des couleurs ; les États-Unis, l'un des pays hôtes du Mondial 2026 ; et en cinquième position, on retrouve la France.Sacré Kylian Mbappé. A 19 ans, le joueur du PSG a été élu meilleur jeune du Mondial, fort de ses 4 buts, de ses accélérations Boltiennes et de ses gestes techniques à la brésilienne. Son but inscrit en finale face à la Croatie restera d'ailleurs l'événement le plus commenté au monde sur Twitter, faisant de luivraie star de ce Mondial, même si c'est Neymar qui fut le joueur le plus cité durant toute l'épreuve. A noter que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Philippe Coutinho accompagnent le Brésilien et le Français dans le classement des cinq compétiteurs les plus mentionnés.Les autres événements les plus commentés sur le réseau social ont été le but de Coutinho en prolongation permettant au Brésil de mener 1-0 contre le Costa Rica ; la victoire de la Corée du Sud sur l'Allemagne ; le coup de sifflet final du sacre des Bleus ; et le coup de sifflet final lors de la qualification de la Belgique face au Brésil, lors des quarts de finale.On n'oubliera pas les marques... On sait que pour elles, un événement tel que la Coupe du monde représente une formidable vitrine pour faire le buzz, étaler sa publicité et gagner de nouveaux. L'entreprise Budweiser, connue pour ses bières, fut la plus citée sur Twitter, devant Adidas, Coca-Cola, Nike et Apple.