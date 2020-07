Twitter atteint le milliard d'installations sur le Play Store... 6 ans après Facebook !

Il était temps ! En ce mois de juillet 2020, Twitter rejoint officiellement le top des applications les plus populaires : le réseau social a été installé plus d’un milliard de fois via le Google Play Store. Twitter retrouve donc Facebook, Instagram, Snapchat ou encore WhatsApp, dont la popularité explose avec la crise du coronavirus. En effet, cette dernière application a atteint plus de 5 milliards d’installations depuis le début de l’année !



Il aura donc fallu six ans de plus que Facebook à Twitter pour atteindre cette étape. Et il y a de nombreuses explications à cela, la première étant que le réseau social compte beaucoup moins d’utilisateurs : 166 millions par jour contre 1,734 milliard pour la plateforme de Mark Zuckerberg.



C'est peut être aussi parce que la version web mobile du réseau social est aussi bonne, voire meilleure sur certains aspects (mode sombre, légèreté, rapidité, etc.) que l’application ! Il n’est donc pas étonnant que celle-ci ait eu du mal à trouver son public…