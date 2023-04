Twitter fait encore les frais de son enfant gâté de patron... et le Dogecoin explose

Elon Musk a l'air d'être un adepte de la mutualisation des moyens. Avec Twitter, le milliardaire a trouvé un outil pouvant être utilisé à des fins plus personnelles, comme nous l'avions déjà vu lorsqu'un syndicat de Tesla avait été shadowban par la plateforme.

Mais cette fois, l'homme le plus riche du monde a opéré une transformation beaucoup plus manifeste. Comme beaucoup ont pu le remarquer, depuis hier soir, Twitter a vu son logo changer et passer de l'oiseau bleu à la figure bien connue de shiba inu emblème de la crypto-monnaie Dogecoin.

Cette petite blague a fait son effet dans le monde des jetons numériques, puisque le cours de la crypto-monnaie est presque instantanément monté. Le Dogecoin a ainsi bénéficié d'une hausse de 30 % de sa valeur depuis ce petit coup de pub.