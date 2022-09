Elon Musk face à une plainte géante après la chute du Dogecoin

Sur le banc des accusés se trouve le patron de Tesla, donc, mais il y est accompagné de plusieurs de ses entreprises : la marque de voitures électriques, ainsi que The Boring Company ou encore Space X, sa société de tourisme spatial. Selon une plainte, la valeur du Dogecoin aurait été délibérément gonflée, connaissant 36 000 % de croissance en un an. Une valeur qui, selon les plaignants, n'était cependant basée que sur d'intenses campagnes marketing, et qui a plongé lorsque l'entrepreneur sud-africain s'est désintéressé de cette cryptomonnaie. Il est aujourd'hui accusé d'avoir gagné des dizaines de milliards de dollars dans ce que certains n'hésitent pas à qualifier de système pyramidal.