Bientôt le zoom sur les vidéos dans Google Photos

Un zoom en pleine lecture vidéo

Source : 9To5Google

On s'est habitué à pincer l'écran de notre smartphone pour agrandir un détail sur une photo, Google Photos va aussi permettre ce geste pour les vidéos.rapporte qu'une telle option a été repérée dans le code de la version 4.33 de l'application Android.Un membre du site a même été capable d'activer manuellement la fonctionnalité, qui marche très bien selon ses dires. Cela ne devrait donc plus tarder avant que tous les utilisateurs y aient droit. Étant donné que tout semble prêt dans le code, il se pourrait même que la firme de Mountain View puisse activer cela côté serveurs et qu'il n'y ait pas besoin d'installer de nouvelle mise à jour.Le zoom fonctionnant a priori alors que la vidéo est en lecture, il ne s'agit donc pas de faire un simple arrêt sur image. Il peut être utilisé en mode portrait comme en mode paysage. Et fait intéressant, si on zoome suffisamment sur une vidéo filmée en paysage alors que le smartphone est en portrait, alors la vidéo passe en portrait. Si cela ne sera pas forcément utile au quotidien, il s'agit tout de même d'un petit plus qui pourra nous faciliter la tâche, une fois de temps en temps.