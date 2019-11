Google Drive sur Android victime d'un gros bug de sauvegarde

Toutes les marques sont touchées

Êtes-vous touché par le bug ?

Cela fait déjà plus de neuf mois que certains possesseurs d'un smartphone ou d'une tablette sous Android se plaignent d'un important souci avec Google Drive : ils ne parviennent pas à enregistrer leurs données via le service. Et si vous pensez que vous n'êtes pas concerné, attention : l'utilisateur n'est pas prévenu que Drive ne parvient pas à sauvegarder, et cela fait peut-être des mois que vous êtes touché par ce problème sans que vous vous en soyez rendu compte.Selon Android Police, qui lance l'alerte, tous les appareils tournant sous Android 9 Pie et Android 10 peuvent potentiellement être touchés. Aucun constructeur n'est épargné : que vous ayez un Google Pixel, un Samsung Galaxy, un Huawei, un Xiaomi ou un OnePlus, toutes les marques de mobile sont concernées par le problème. Il semble que le bug ne soit pas lié à un correctif de sécurité spécifique, au fait qu'il s'agisse d'un compte G Suite ou pas, ou au nombre de comptes liés à un unique appareil.Pour l'instant, Google n'a pas réagi. On espère que les développeurs sont au travail pour régler ce bug, qui a été détecté par des utilisateurs dès le début d'année. Apparemment, le souci proviendrait de la méthode de sécurité utilisée pour déverrouiller le smartphone. Désactiver celle-ci (PIN, schéma, lecteur d'empreintes, reconnaissance faciale...) permettrait de résoudre le problème. Mais cela expose votre appareil à n'importe qui et cette solution n'est pas forcément conseillée.Vous pouvez désactiver cette sécurité quelques minutes et faire une sauvegarde manuelle, puis la réactiver par exemple, et répéter l'opération régulièrement. Pas pratique du tout, mais cela peut constituer une solution en attendant que la firme de Mountain View ne propose un fix.Pour savoir si les sauvegardes sont désactivées sur votre compte Drive, rendez-vous dans l'application, allez dans les Paramètres, puis sélectionnez Sauvegardes. Si le bouton « Démarrer la sauvegarde » est grisé, alors vous êtes touché.Vous pouvez aussi aller vérifier dans les Paramètres de votre mobile. Dans Système, choisissez Sauvegarde et Restauration, puis allez voir dans Sauvegarder vers Google ou Compte Google. Vous saurez alors si vos données sont bien enregistrées ou pas.