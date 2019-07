Google va proposer un nouveau sélecteur de compte dans Docs

Changer de compte via Google Docs, Sheets et Slides

Source : Android Police

poursuit l'amélioration de ses outils en ligne, après le coup de neuf apporté par l' implémentation du Material Design 2 à G Suite Google offre la possibilité à ses utilisateurs de créer plusieurs comptes pour utiliser ses services. Ainsi, chaque utilisateur peut disposer d' une adresse Gmail et d'un profil unique pour chacun des aspects de sa vie : professionnel, personnel, associatif, etc. La firme de Montain View a décidé d'implémenter une nouvelle fonctionnalité pourlorsqu'on possède plusieurs comptes Google.Ainsi, directement depuis Google Docs , Google Sheets ou Google Slides , le sélecteur de compte permet de passer d'un profil à l'autre avant de modifier ou commenter un document. Cliquer sur son image de profil fera apparaître «». Il suffira alors de cliquer sur «» en bas de la fenêtre pour passer sur un autre compte, sans devoir intégralement se reconnecter.Ledepuis le 9 juillet. L'activation de cette nouvelle fonctionnalité se fera progressivement et sera complète d'ici la fin du mois.