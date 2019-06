Google Docs permet désormais de comparer deux documents

Une comparaison de documents assistée par ordinateur qui facilite le travail en équipe



Disponible début juillet pour l'ensemble des utilisateurs de Google Docs



permet depuis bien longtemps de travailler à plusieurs sur un même, et d'y ajouter ses corrections et ses suggestions depuis un volet de modification très simple d'accès.Mais si la connexion vient à manquer, où que le collègue avec qui l'on travaille a oublié d'activer le mode Révision, la collaboration devient plus difficile etparfois subtils dans un rapport long de plusieurs dizaines de pages devient quasiment une mission impossible.Le service va améliorer les choses dans les prochains jours avec une nouvelle fonctionnalité permettant sur le même écran de. C'est peu ou prou la même chose que ce que l'on peut déjà trouver sur Microsoft Word.Le fichier le plus récent s'affiche et Google Docs met entoutes les modifications effectuées sur cette version afin de continuer à travailler efficacement et parfaire le projet en cours de rédaction.Pour activer l'option, il suffit d'ouvrir le premier document, de cliquer sur « Outils », puis « Comparer les documents » et enfin sélectionner dans l'arborescence le fichier à traiter. Google Docs se charge ensuite de l'analyse et de l'affichage des modifications.Google déploie actuellement progressivement son outil sur l'ensemble des comptes inscrits et estime que l'ensemble des utilisateurs pourra en profiter. Pour le moment, la comparaison de documents ne concerne que les versions de bureau deet la firme de Mountain View n'a pas encore indiqué si elle serait prochainement intégrée à son application mobile.