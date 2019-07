Google Trends suspendu en Nouvelle-Zélande après avoir dévoilé l'identité d'un suspect

Un nom rendu public

Google fait un pas en arrière

Source : 9to5Google

Cette suspension fait suite à la diffusion publique, via les mails automatiques générés par, du nom d'unReprenons les faits dans l'ordre chronologique. Le 2 décembre dernier,, une étudiante britannique en vacances à Auckland, est. Six jours plus tard,: il est considéré comme le. L'affaire avait fait grand bruit sur la scène internationale.Cela explique peut-être qu'elle ait été mentionnée dans les e-mails générés automatiquement, et. Mais alors que la justice néo-zélandaise avait accordé unau suspect, les e-mails reçusS'en est suivi, pendant des mois, un bras de fer entre Google et les pouvoirs publics néo-zélandais. Andrew Little, le ministre de la justice, a rendu public un message de Google, qualifiant simplement l'incident de «». Le géant américain reconnait une erreur, mais n'apporte aucune modification à son service. Selon lui,Pour Andrew Litttle, cette déclaration revient à «», menaçant de faire pression sur le géant américain, par des accords internationaux ou pour la voie de la justice.En réponse, Google a donc suspendu le service, reconnaissant uneet qualifiant le débat de «». «». Andrew Little a alors qualifié cette décision de «».Aucune date de rétablissement du service d'alertes n'a été communiquée pour la Nouvelle-Zélande., en particulier depuis l'attaque terroriste de Christchurch. En mars dernier, un suprémaciste blanc a fait 51 morts, et a filmé son acte pour le diffuser sur les réseaux sociaux. Une semaine plus tard, la première ministre Jacinda Ardern a reçu des menaces de mort par ces mêmes réseaux. L'élue a rencontré le Président Emmanuel Macron en mai, ce qui a abouti à un engagement pour leCela dit, Andrew Little souhaite rester ouvert aux géants des réseaux : «», dit-il.