Google stockait des mots de passe en clair depuis... 2005

Un petit pourcentage d'utilisateurs touchés par cette faille

Twitter et Facebook également touchés dans le passé

C'est une faille longue de 14 ans qui aura frappé les utilisateurs professionnels depassant par G Suite. À travers une note de blog, la firme américaine explique qu'une partie des mots de passe stockés sur ses serveurs était. Une faille sécuritaire de taille pour l'un des fleurons du milieu de la tech.Comme l'explique dans une note de blog Suzanne Frey, Vice-présidente de l'ingénierie chez Google Cloud Trust, plusieurs mots de passe d'utilisateurs professionnelsn'étaient pas chiffrés sur ses serveurs. Une faille présente depuis 2004 et découverte récemment mais n'affectant pas, selon la firme américaine, les possesseurs d'un compte public gratuit. Pour faire face à ce problème de taille, Google invite les professionnels àet annonce travailler avec eux pour effectuer cette démarche au plus vite.En revanche, Google n'a pas communiqué sur le nombre de clients G Suite touchés, mais évoque un nombre infime. Histoire de rassurer toujours plus les entreprises, Google précise égalementayant pu permettre la récupération des mots de passe non chiffrés par une tierce personne. Le problème a, bien évidemment, été corrigé depuis.Ce n'est pas la première fois qu'une plateforme aux millions d'utilisateurs doit faire face à une réinitialisation de mots de passe suite à une mauvaise protection. En mars dernier, Twitter en avait été victime avec 330 millions de comptes touchés suite à une faille de sécurité.Facebook n'est pas en reste avec l'accès aux mots de passe de millions d'utilisateurs par 2 000 employés via un fichier interne non crypté. Cette même faille de sécurité avait affecté par ricochet le réseau social Instagram