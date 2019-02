Google Docs va désormais vous aider avec la grammaire

Une IA au service de la grammaire

Une fonctionnalité mise au point avec des linguistes

Les fautes desont parfois difficiles à échapper. L'époque de l'école est pour certains d'entre nous bien lointaine et il n'est pas rare de flancher sur une phrase. Google a peut-être la solution pour aider ses utilisateurs à ne plus se tromper dans leurs rédactions grâce à l'Les utilisateurs de, la version des applications Google pour les entreprises, vont pouvoir utiliser la correction grammaticale en temps réel pendant la frappe d'un document surLors de la détection d'une faute de grammaire, l'outil propose automatiquement unede correction, matérialisée par une ligne bleue sous l'expression repérée par le système. Un clic droit sur cette dernière ouvre un menu contextuel proposant une modification plus respectueuse des usages grammaticaux.L'outil d'a été développé en collaboration avec des linguistes afin d'améliorer la pertinence des suggestions. Google indique sur son blog qu'il est capable de repérer des fautes simples de grammaire comme des concepts plus complexes, en fonction du contexte de la phrase et de son sujet.Des outils de correction grammaticale sont déjà disponibles, comme le logiciel Antidote, très connu des rédacteurs professionnels. Google propose ici une fonction similaire et intégrée nativement dans son logiciel de. Elle sera déployée progressivement pour tous les clients G Suite au fil des prochaines semaines.