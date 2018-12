Les décès inattendus de stars dans le top des recherches Google 2018

Les polémiques au cœur des recherches

La France au rythme de la Coupe du monde et des « Gilets Jaunes »

Source : Engadget

». C'est par cette phrase queconclut sa vidéo de bilan de l'année 2018. D'après les données du moteur de recherche, il semblerait que les choses plus tragiques en valent également la peine.En effet, dans ses tendances de recherche 2018 pour le monde entier, l'entreprise consacre une rubrique entière aux. Dans celle-ci, ceux qui ont fait l'objet du plus grand nombre de requêtes sont le, les rappeurs américainset, le père de, ou encore le scientifique britanniquePar ailleurs, de façon générale, les stars les plus recherchées sur Google sont celles qui se sont retrouvées au cœur de. Ainsi, dans la catégorie « Sportifs », on retrouve, en tête de classement, le basketteur américain. Sans faire injure à ses talents de joueur, sa position semble plus vraisemblablement s'expliquer par les révélations de son infidélité à Khloé Kardashian. De même, si on retrouve le youtubeurà la deuxième place de la catégorie « Acteurs », c'est certainement à cause des polémiques qu'il a suscitées.En France, on retrouve ce même phénomène, qui propulseen tête des recherches de « vedettes », suite aux controverses nées après le décès de Johnny Hallyday, à la fin de l'année 2017. Ou, en troisième position de la catégorie « Politique ».Dans l'Hexagone, l'année 2018 aura surtout été marquée par deux événements, qui se reflètent dans les classements de Google : lade football et les. Deux préoccupations principales qui n'empêchent toutefois pas les Français de se poser des questions existentielles, telles que : « Pourquoi Maître Gims enlève jamais ses lunettes ? » (4e de la catégorie « Pourquoi... »).