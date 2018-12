Google personnalise vos résultats de recherche, même si vous n'êtes pas connecté

Un test réalisé pour démontrer l'influence de nos habitudes sur les résultats renvoyés

a bâti sa réputation sur la qualité des résultats apportés aux recherches des utilisateurs. Leutilise les données récoltées à chaque connexion sur votre compte Google, comme l'historique de recherches, la position actuelle ou encorepour déterminer l'information la plus cohérente à vous proposer.Selon l'étude conduite par le concurrent DuckDuckGo , il n'est pas possible d'éviter d'être « pisté » par Google, même en utilisant le mode « Privé » de soninternet. Le moteur de recherche qui mise, lui, sur le respect de la vie privée a mené l'enquête au mois de juin 2018, à l'occasion de la campagne des élections de mi-mandat aux États-Unis.L'objectif était de prouver la manière dontdans leurs bulles idéologiques et politiques via leurs habitudes de recherche et de consultation web . Une manière également pour le service d'affirmer sa différence par rapport au géant du web et ses pratiques intrusives.Pour ce faire, DuckDuckGo a soumis l'ensemble de son panel à des recherches sur les mots-clés « contrôle des armes à feu », « immigration » et « vaccination ». Chaque participant avaitde son navigateur avant la recherche.Les résultats montrent que la majorité des participants a obtenu des résultats différents sur chaque requête effectuée. Parmi des variations,note les différences de sources d'information présentées, des changements dans l'ordre d'apparition des résultats de recherche où les vidéos pouvaient être plus ou moins mises en avant, ou encore le nombre de liens présents sur la page principale de recherche.L'analyse faite par le moteur de recherche est sans appel : il n'existe aucun moyen aujourd'huien utilisant lesde Google. «», indique l'étude. À titre d'exemple, la requête « contrôle des armes à feu » a renvoyé pas moins de 62 listes de résultats différentes pour 76 personnes.Google utilise de nombreux systèmes, même hors de sa propre plateforme, poursur la navigation, sur les centres d'intérêt ou les opinions de chaque utilisateur à des fins publicitaires, mais également afin d'améliorer la pertinence des informations apportées. Et même si ces systèmes se révèlent très pratiques, il est toujours bon de savoir comment ils fonctionnent.