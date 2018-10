Google va faciliter l'accès aux fonctionnalités de contrôle de la vie privée

Un accès plus simple au suivi des données collectées

Des options pour contrôler le suivi de Google

cherche à tout prix à éviter le scandale qui frappe Facebook au sujet de l'utilisation des. Pour cela, le moteur de recherche, vivant quasi exclusivement de la publicité, souhaite expliquer au mieux à ses utilisateurs ce qu'il fait de ces informations, mais aussi leur offrir plus de contrôle.L'entreprise a annoncé une simplification de l'accès à ses paramètres, comme l'indique le site Android Police . Ils sont désormais disponibles directement depuis la page d'accueil du moteur de recherche, à la fois sur PC mais également sur mobile, dans le menu accessible via le bouton en haut à gauche.Ces options étaient déjà disponibles auparavant, mais il fallait que l'utilisateur aille dans les réglages de son compte Google pour y accéder. Elles sont désormais accessibles beaucoup plus facilement, pour visualiser rapidement ce que Google connaît de vous en se basant sur vos recherches, vidéos vues et positions enregistrées.Google propose dans cette nouvelle page plutôt pédagogique de supprimer l'activité de recherche, sur la dernière heure ou toutes les expressions saisies depuis la création du compte. Il est possible également de désactiver les activités sur les sites comme l'historique des pages consultées, les enregistrements de la voix à chaque utilisation de Google Assistant et l'historique des recherches sur YouTube.Pour l'heure, seul le moteur de recherche permet un accès rapide et revu à ces paramètres de. Google a toutefois indiqué qu'il inclurait ces options dans ses autres services, comme Maps, au cours de l'année prochaine.