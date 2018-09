Google lance un moteur de recherche pour les journalistes

Google au secours des journalistes

Voilà maintenant quelques jours que Google a lancé un nouveau moteur de recherche permettant d'accéder à un ensemble de données publiques. Notamment destiné à aider les chercheurs et journalistes dans leur travail, il va piocher dans diverses banques de données officielles telles que celle la NASA, de la Banque Mondiale, de ProPublica ou encore des moteurs de recherche comme Kaggle , comme le rapporte The Next Web (TNW).Concernant l'ergonomie de la petite nouveauté du géant américain, les actuels utilisateurs du moteur de recherche traditionnel ne devraient pas être perdus puisque les deux se montrent très similaires. La différence étant simplement que « Dataset Search », c'est son nom, se concentre sur l'analyse de données publiques. Il adopte également diverses fonctionnalités dude base puisque des opérateurs tels que « site:XXX.com » y fonctionnent parfaitement.Concernant son fonctionnement, Google a expliqué qu'il utilisaitLe géant américain semble particulièrement soigner les journalistes cette année. Alors qu'en juillet dernier, il avait amélioré la représentation des données tabulaires dans les résultats de recherche, il avait également lancé, en Inde, un programme de formation des journalistes pour identifier les informations erronées. Rappelons également que la firme de Mountain View avait annoncé, lors de sa dernière conférence développeurs , des améliorations de Google News.