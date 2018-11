Pour certaines requêtes, Google n’affiche plus tous les résultats de recherche

Des recherches plus efficientes



Le nouvel affichage des requêtes Google. © Tech Crunch

S'il est possible depuis plusieurs années déjà de demander à Google le cours actuel d'une monnaie, le résultat d'un calcul simple ou encore la traduction d'un mot, cette fonctionnalité nommée "Vue condensée" se fait plus intelligente.D'après une déclaration de Google à Search Engine Land, l'entreprise teste la fonctionnalité sur un panel réduit d'utilisateurs depuis février. Elle est désormais disponible à tous les utilisateurs Google, aussi bien sur iOS que sur Android.Très concrètement, demander à Google de convertir 1,5 litre en grammes, ou l'heure qu'il est actuellement à Kuala Lumpur n'affichera plus que la réponse calculée par l'IA du moteur de recherche. Les résultats pointant vers des sites Internet tiers ne figurent plus dans l'interface lorsque Google a la réponse à la question.Une belle idée pour le confort de l'utilisateur, mais une véritable plaie pour certains sites Internet qui verront à coup sûr le nombre de visites décroître dans les prochains mois.