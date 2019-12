Facebook acquiert une entreprise spécialisée dans le Cloud gaming

© AlexandraPopova / Shutterstock

Facebook voudrait-il essayer de croquer Stadia ?

70 millions d'euros, c'est la somme que Facebook aurait investi dans le rachat de la start-up madrilène PlayGiga , spécialisée dans le Cloud gaming, selon une information publiée en premier lieu par le journal économique Cinco Días . Facebook, qui a confirmé cette acquisition àet, puis sur Twitter via le compte Facebook Gaming, n'a pas souhaité préciser les termes de ce rachat.Si le réseau social reste très silencieux quant à ses plans pour PlayGiga, le patron de la start-up espagnole s'est pour sa part fendu d'un communiqué. «», explique-t-il. «».Du côté de Facebook, et comme le rappelle, 700 millions d'utilisateurs du réseau social sont des joueurs, d'une manière ou d'une autre. Un chiffre important même à l'échelle de Facebook, sur lequel le groupe pourrait chercher à capitaliser en renforçant ses positions sur le terrain du gaming.Chez Facebook, ce secteur semble encore sous-exploité. Le groupe de Mark Zuckerberg a pourtant, touche par touche, placé quelques pions sur l'échiquier vidéoludique. Tout d'abord avec le rachat d'Oculus en 2014 pour deux milliards de dollars. Un rachat qui aura conduit à la commercialisation de plusieurs produits, dont les Oculus Quest et Rift S en mai dernier.En 2016, Facebook annonçait « Instant Games » : une liste de jeux minimalistes basés sur le langage HTML5 et accessible directement via Facebook et Messenger pour jouer en solo ou avec des amis. L'année dernière, la firme introduisait enfin Facebook Gaming pour rivaliser avec Twitch, filiale d'Amazon.Il serait pour l'heure hasardeux d'estimer qu'au travers du rachat de PlayGiga, Facebook cherche à concurrencer Stadia, mais il pourrait s'agir d'un premier pas vers un projet plus ambitieux de la firme sur le marché du jeu vidéo. Un projet qui permettrait à Facebook de poursuivre sa diversification.», indiquait Vivek Sharma (Responsable des produits pour Facebook Gaming) le mois dernier dans une interview. «». Des déclarations à méditer...