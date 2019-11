Facebook aurait fait pression sur certains partenaires pour leur vendre de la pub

Les données personnelles comme moyen de pression

Facebook déjà dans le viseur de la FTC

Source : Le Monde

Une nouvelle pratique anticoncurrentielle de Facebook ? Duncan Campbell, journaliste américain d'investigation indépendant, a mis la main sur de nombreux documents, qui dateraient de 2011 à 2015, et les a partagés à plusieurs médias aux États-Unis.Au total, 7 000 pages ont été dévoilées, dont 4 000 présentant des communications internes et plus de 1 200 étant classées «». Ces informations sont issues d'une procédure judiciaire intentée par l'éditeur de logiciels britannique Six4Three. Ce dernier, qui avait notamment développé une application permettant de... rechercher des photos de bikinis parmi vos contacts, accuse le réseau social d'avoir bloqué son accès aux données personnelles, entraînant ainsi une baisse significative de son activité.C'est précisément sur ce sujet que se concentrent les récentes révélations. Les documents publiés permettent en effet de comprendre comment la plateforme se servait de l'accès aux données personnelles comme un moyen de pression auprès de ses partenaires. Par exemple, selon Duncan Campbell : «». Dans le même ordre d'idées, une application de messagerie, susceptible de faire de l'ombre à l'entreprise de Mark Zuckerberg, a également subi une restriction de son accès aux informations des utilisateurs.Par ailleurs, certains développeurs auraient été encouragés par Facebook à développer des applications sur la plateforme. Puis, la société aurait fait pression sur eux, afin qu'ils y achètent de la publicité ou qu'ils lui fournissent les données personnelles de leurs utilisateurs (pour ensuite les revendre à des tiers ?).Ce n'est pas la première fois que Facebook se retrouve sous le feu des critiques quant à de potentielles violations de lois sur la concurrence. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC) a, par exemple, ouvert une enquête concernant les rachats d'Instagram et de WhatsApp . Et ce, après avoir déjà infligé une amende de 5 milliards de dollars au réseau social cet été, en raison d'un défaut de protection... des données personnelles.