Le groupe Facebook a désormais un logo pour regrouper tous ses services

Facebook souhaite clarifier ses acquisitions auprès du grand public



Source : The Verge

L'entreprise a dévoilé un nouveau logo tout en majuscules et d'une simplicité confondante, «» et qui sera prochainement déployé sur les produits détenus par Facebook.La firme a fait le choix d'une identité visuelle très sobre et éloignée de celle du réseau social, qui peut s'adapter à chaque application. Pour Instagram, le logo sera un dégradé de jaune à violet, pour WhatsApp il sera vert.», écrit Antonio Lucio, chef marketing chez Facebook pour expliquer son choix. Il y a quelques semaines, le réseau social avait indiqué vouloir ajouter la mention «», pour répondre aux critiques de la Federal Trade Commission , qui estime que l'entreprise a profité de cette confusion pour éradiquer toute concurrence.Lors d'un entretien à, Antonio Lucio, explique que Facebook a été tenté de changer le nom du groupe mais a abandonné l'idée pour éviter de donner l'impression de vouloir fuir ses problèmes.