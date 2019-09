Facebook s'attaque à la prévention du suicide

Les réseaux sociaux ont un rôle déterminant pour faciliter la prévention chez les plus jeunes



Une détection améliorée grâce aux progrès de l'intelligence artificielle



Source : Bloomberg

Les réseaux sociaux sont parfois accusés de participer à l'augmentation du taux dechez les plus jeunes, même si ces conclusions sont contestées par différents experts.Quoi qu'il en soit,a décidé de réagir, comme l'explique Antigone Davis, la responsable mondiale de la sécurité : «».Le réseau social de Mark Zuckerberg a détaillé ce mardi 10 septembre, à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide,et apporter une assistance aux personnes en souffrance.La plateforme sociale a depuis le début de l'année consulté différents experts à ce sujet et a déjà consenti à des modifications de ses conditions d'utilisation, comme l'interdiction des images d'automutilation à la fois sur Instagram et Facebook.Dans son article , Facebook se félicite d'avoir procédé entre avril et juin 2019 au, dont 95 % d'entre elles ont été repérées par les outils d'intelligence artificielle.Facebook va aussi offrir aux chercheurs un accès complet à CrowdTangle, l'un de ses outils permettant par exemple aux médias de surveiller les publications les plus populaires. L'algorithme pourra ici repérer les contenus ou statuts laissant à penser à un passage à l'acte. Les scientifiques pourront ainsi mieux comprendre les mécanismes de partage des informations et