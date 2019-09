Facebook entend lutter contre la désinformation en lançant le Deepfake Detection Challenge

Le deepfake, un phénomène qui prend de l'ampleur

Un partenariat technologique pour lutter contre la désinformation

Source : Neowin

Les progrès enont permis au, ces faux visuels générés par ordinateur , de se répandre comme une traînée de poudre sur le web. Parfois amusantes quand elles font dire des absurdités à des personnalités, elles peuvent égalementLe problème est majeur et, régulièrement au cœur de la polémique pour son inefficacité à enrayer la propagation desur sa plateforme, va investir 10 milliards de dollars dans le(DFDC).Cette initiative regroupe, entre autres, les universités de Cornell Tech, du MIT, d'Oxford mais également des entreprises comme. Leur objectif commun est de former un ensemble de données substantielles qui servira à créer des modèles permettant», déclare, directeur de la technologie chez Facebook.Le réseau social indique en outre quepour la création de cet ensemble de données. À la place il recrutera desrémunérés afin d'entraîner l'IA et améliorer ainsi la détection des faux contenus.