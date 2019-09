Après Instagram, Facebook pourrait cacher le nombre de "Like" reçus

Facebook étend le test qu'il a effectué sur Instagram

Vers la disparition du « Like » ?

Source : TechCrunch

Les réseaux sociaux ont pour conséquence une forme de pression sociale régie par la course aux «» et autres réactions positives. Les utilisateurs les plus assidus cherchent à maximiser le nombre de leurs «» afin de satisfaire leur ego, d'augmenter leur popularité et de partager une image positive de leur quotidien.Cette course aux interactions a déjà pu lasser bon nombre d'utilisateurs souhaitant simplement partager des souvenirs ou des photos avec leur petit groupe de proches. Or le faible nombre d'interactions obtenues, et la comparaison avec d'autres proches, plus populaires en apparence, pouvait avoir des conséquences sur le moral des personnes, et finir par lesCette information n'allant forcément pas dans le sens de, l'entreprise a lancé il y a quelques mois, dans certains pays une version d'Instagram masquant le nombre de « Like » obtenus par publication. Si elle n'a pas communiqué les résultats de cet essai, il doit manifestement être concluant puisque l'on apprend aujourd'hui queC'est, une ingénieure reconnue pour ses découvertes sur les nouveautés préparées par les réseaux sociaux, qui a repéré cette information depuis l'application de son smartphone Android. Dans cette version en cours de test, seul le nom d'un ami est indiqué maisInterrogés par, les ingénieurs de Facebook ont confirmépropres à une publication. Ils ont ajouté dans le même temps réfléchir à, même si la décision n'a pas été arrêtée en interne.On peut comprendre le dilemme de Facebook sur cette question. Le retrait du «» pourrait avoir des effets bénéfiques sur la communauté mais pourrait dans le même temps ne pas faire plaisir aux, qui basent une partie de leurs campagnes publicitaires sur ce nombre de mentions.