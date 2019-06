Facebook lance Avatars : un créateur de stickers à votre effigie pour concurrencer Bitmoji

Crédits : Facebook

Comment créer un Facebook Avatar ?

L'interface d'utilisation des Avatars Facebook. Crédits : Tech Crunch

L'interface de personnalisation de son Avatar. Crédits : Tech Crunch

Via : Tech Crunch

Une fonctionnalité très largement inspirée de(Snapchat) ou des(Apple) donc, qui fait ses premiers pas aujourd'hui en Australie avant un déploiement dans le reste du monde d'ici la fin d'année.Dans un effort pour rendreplus attirant pour les jeunes générations qui le délaissent , le réseau social inaugure un nouveau mode d'interaction avec sesL'objectif :à des commentaires sur des posts Facebook ou des conversations Messenger. Une fois créés, les Avatars apparaissent en effet aux côtés des « réactions » habituelles (like, dislike, cœur, rire, etc.) sur l'interface du réseau social.Les possibilités de personnalisation sont nombreuses, et pour cause : Facebook a voulu ses Avatars les plus représentatifs possible. «(que ceux de Snapchat ou d'Apple, ndlr)», a déclaré Jimmy Raimo, Responsable de la communication de Facebook Avatars à Tech Crunch.Pour l'heure,. Mais la marche à suivre ne devrait guère différer lorsqu'ils arriveront sur le Vieux Continent.Au lancement de Messenger, ou en essayant de commenter un post Facebook, il vous suffit de presser sur le bouton faisant apparaître les emojis. Facebook vous proposera ensuite devia une interface dédiée.Tout commence avec un personnage neutre qu'il vous appartient de façonner à l'aide de. Oui, comme dans les Sims.Pour le moment, les Avatars Facebook ne sont pas encore monétisés. On imagine en effet volontiers des marques proposer des vêtements griffés de leur logo aux utilisateurs contre une poignée de dollars. Une idée à laquelle Facebook admet s'intéresser pour le futur de son service.