Facebook Level Up : le service de streaming pour joueur dispo en France

Level Up arrive un peu tard non ?

Fermement décidé à se faire une place sur le marché duannonce aujourd'hui la disponibilité de sa plateformedans une vingtaine de pays. Au menu, les États-Unis bien sûr, mais aussi le Canada, le Brésil, l'Allemagne ou encore la France.Le programme Level Up vise à permettre aux streamers de se façonner une large communauté, en diffusant leurs parties en direct sur le célèbre réseau social.Les streamers éligibles peuvent également prétendre aux Facebook Stars, un système de rémunération semblable aux Twitch Bits. Level Up permet de proposer une diffusion en Full HD 1080p à 60 fps, et offre de nombreuses options de personnalisation au niveau de l'interface générale.Cela fait quelques mois maintenant que Facebook se montre très offensif sur la section gaming, avec une présence très forte sur certains salons (on pouvait retrouver un gros stand dédié à la Gamescom 2018 notamment), et même un deal passé récemment avec, pour des tournois Counter-Strike : Global Offensive.Rappelons toutefois que cette quête du streaming jeux vidéo est particulièrement ardue pour les différents acteurs du marché, notamment face à unqui semble intouchable.Microsoft propose notamment sa propre plateforme avec Mixer, mais Google est également de la partie avec YouTube Gaming, qui sera bientôt fusionné avec le YouTube classique (d'ici mars 2019), la déclinaison Gaming n'ayant jamais réellement réussi à décoller.