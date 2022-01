L'UE autorise le rachat de Kustomer par Meta (Facebook) : mais quelle est cette entreprise ?

Bruxelles a un temps estimé que Meta pourrait mener des stratégies de verrouillage allant à l'encontre de concurrents œuvrant sur le marché de Kustomer, et rendant plus difficile l'accès aux nouveaux entrants. Les stratégies de verrouillage redoutées auraient pu entraîner « une hausse des prix, une baisse de la qualité et un affaiblissement de l'innovation pour les clients professionnels, en particulier ceux de petite taille et de taille moyenne, qui pourraient se répercuter ensuite sur les consommateurs », explique l'autorité.