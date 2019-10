CCM Benchmark (groupe Figaro) s'empare de Bemove (DegroupTest, Ariase)

Logo CCM Benchmark Group (© CCM Benchmark)

Une mutualisation qui va crée des synergies

Source : CBNews

C'est une acquisition de premier ordre que vient de faire CCM Benchmark. La société, qui appartient au groupe Le Figaro, vous dit surement quelque chose puisqu'elle a mis au monde le célèbre site Comment ça Marche et possède dans son escarcelle des pure players comme L'Internaute, Santé-Médecine.net, Le Journal du Net, Droit-finances.net et Le Journal des Femmes. La voici désormais détentrice des titres du groupe Bemove, qu'elle vient de racheter pour une somme non précisée dans le communiqué.La société Bemove, c'est 60 collaborateurs, 16 ans de présence sur le net et, surtout, 7 marques destinées à répondre aux problématiques de vie quotidienne des internautes. La société possède le comparatif Ariase, le site de test de débit DegroupTest, DegroupNews, mais aussi lettreresiliation, Olawatt, Resilier.com, Les Artisans Déménageurs et Alvina.S'emparer de Bemove et de ses sitesest une opération stratégique pour CCM Benchmark, qui va pouvoir renforcer son positionnement en tant que plateforme de services et d'accompagnement des internautes au quotidien. En se rapprochant des télécoms, des assurances, du juridique ou de l'énergie, CCM, peut-on lire dans un communiqué.